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Berbere müşteri gibi gidip öyle bir şey yaptı ki…

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 09:05
Bu korkunç anlar Venezuela'da kayda geçti. Tetikçi berbere müşteri gibi girip sırasını bekledi. Dakikalar sonra bir anda silahını çıkartıp berberi öldürdü.
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Berbere müşteri gibi gidip...
Berbere müşteri gibi gidip...
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