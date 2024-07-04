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Belarus’tan gövde gösterisi! Nükleer silahlar caddelerde gezdi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 04.07.2024 15:58
Belarus'un Nazi işgalinden kurtuluşunun 80. yıl döneminde Devlet Başkanı Lukaşenko Batı'ya meydan okudu. Minsk sokaklarında askeri geçit töreniyle gövde gösterisi yapıldı. Törene damgasını vuran ise İran yapımı Shaded kamikaze droneları oldu.
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