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Bebek katili hemşireye ömür boyu hapis

A Haber
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Giriş: 22.08.2023 08:38
İngiltere geçtiğimiz günlerde 7 bebeği öldüren 6'sını ise öldürme teşebbüsünde bulunan hemşirenin haberleri ile sarsıldı. Seri katil hemşire yargılandığı mahkemede şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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