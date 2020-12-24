Bebeğinin yanında polis şiddetine uğradı! Almanya'dan skandal görüntüler

Almanya'da polis başörtülü bir kadına maske takmadığı gerekçesiyle sert müdahalede bulundu. Kadına uygulanan polis şiddetinin görüntüleri büyük tepki topladı.

Almanya'da polis şiddeti olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Wuppertal şehrinde, bebeği ile birlikte diş hekiminden çıkan başörtülü bir kadın, maske takmadığı gerekçesiyle polis tarafından durduruldu. P

Polis, genç kadını zorla yere yatırarak kelepçe taktı.

Çığlık atarak sesini duyurmaya çalışan kadının, bebeği de ağlamaya başladı.

Polis, çevredekilerden gelen tepkinin büyümesi üzerine kelepçeleri çıkartarak, kadını serbest bıraktı. Polis şiddetine maruz kalan kadın, şikayetçi olacağını dile getirdi.

Başörtülü kadına uygulanan şiddetin görüntüleri büyük tepki topladı.