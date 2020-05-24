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Bayram sabahı Dubai'de dolu yağdı |Video
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bu sabah etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın ardından dolu yağdı. Birden bastıran dolu sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Dubai'de sabah saatlerinde yağmur ve fırtınanın ardından dolu yağdı
Gökyüzü yıldırımlar nedeni ile aydınlandı. Dolunun etkisiyle sokakları aniden sel bastı. Ülke genelinde kötü hava koşulları nedeniyle insanlar yağmur, dolu ve toz fırtınalarına maruz kaldı.
Ulusal Meteoroloji Merkezi, insanları kötü hava şartlarında dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Kaynak: DHA