Bayram sabahı Dubai'de dolu yağdı |Video

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bu sabah etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın ardından dolu yağdı. Birden bastıran dolu sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dubai'de sabah saatlerinde yağmur ve fırtınanın ardından dolu yağdı

Gökyüzü yıldırımlar nedeni ile aydınlandı. Dolunun etkisiyle sokakları aniden sel bastı. Ülke genelinde kötü hava koşulları nedeniyle insanlar yağmur, dolu ve toz fırtınalarına maruz kaldı.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, insanları kötü hava şartlarında dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

