Bayraktar TB2'ler Rusya'ya cephane taşıyan treni imha etti! Ukrayna Savunma Bakanlığı duyurdu

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'dan yakıt ve cephane taşıyan bir trenin, Bayraktar TB2 SİHA'lar tarafından imha edildiğini duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus saldırılarına karşılık verilirken Bayraktar TB2 SİHA'larının aktif olarak kullanıldığını da açıklamıştı.