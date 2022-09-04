04 Eylül 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Batı'nın yaptırımları Rusları nasıl etkiledi?
Ukrayna Savaşı nedeniyle batı ülkeleri Rusya'yı yaptırımlar ile baskı altına aldı. Kararlar Rus ekonomisini derinden etkilerken, Rus halkının hayatına da yansımaları oldu. Peki Ruslar yaptırımlara ve değişen hayatlarına ilişkin ne diyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova sokaklarına çıktı, Rus halkının nabzını tuttu.