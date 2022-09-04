Batı’nın yaptırımları Rusları nasıl etkiledi?

Ukrayna Savaşı nedeniyle batı ülkeleri Rusya'yı yaptırımlar ile baskı altına aldı. Kararlar Rus ekonomisini derinden etkilerken, Rus halkının hayatına da yansımaları oldu. Peki Ruslar yaptırımlara ve değişen hayatlarına ilişkin ne diyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova sokaklarına çıktı, Rus halkının nabzını tuttu.