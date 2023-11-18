Batı’nın vicdanı Müslüman soykırımlarına kapalı

Batı önceki yıllarda Müslümanların katledilmesine nasıl göz yumduysa bugün de Gazze'de İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı demeden sivilleri bombalamasına hem gözünü hem de vicdanını kapattı. Karabağ'da ve Bosna Hersek'te olanlar şimdi Gazze'de bir kere daha tekrar ediyor. Matı'nın Müslümanlara yönelik soykırım ve katliamlara şu ana kadar verdiği "tepkiler" ise gelecekteki muhtemel tutumlarına ışık tutuyor.