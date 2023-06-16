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Batı'nın Ukrayna'ya desteği sürüyor! İngiltere, ABD, Danimarka, Hollanda'dan savunma sistemi desteği

A Haber
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Giriş: 16.06.2023 16:26
Güncelleme:16.06.2023 16:26
Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısı sürerken önemli bir gelişme yaşandı. İngiltere, ABD, Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteği sağlayacaklarını duyurdu. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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