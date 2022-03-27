Batı’nın Rus milyarderlere yaptırımının hukuki dayanağı var mı? Batı’ya giden sermaye güvenilir mi?

Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Rus milyarderlerin servetine yönelik gelen yaptırımlar, Batı'nın sermaye güvenirliğinin sorgulanmasına yol açacağı düşünülüyor. Peki, Rus iş insanlarına uygulanan bu yaptırımların, uluslararası hukukta karşılığı var mı? İşte detaylar...

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