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Batılı ülkeler ve NATO Türkiye'nin endişelerini nasıl giderecek?

A Haber
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Giriş: 20.05.2022 13:28
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto edeceğini açıklaması dünya gündeminde. Batılı ülkelerden Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi için ardı ardına açıklamalar geldi. Türkiye'nin endişeleri nasıl giderilecek? Son durum İngiltere'den A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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