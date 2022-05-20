Batılı ülkeler ve NATO Türkiye'nin endişelerini nasıl giderecek?

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto edeceğini açıklaması dünya gündeminde. Batılı ülkelerden Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi için ardı ardına açıklamalar geldi. Türkiye'nin endişeleri nasıl giderilecek? Son durum İngiltere'den A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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