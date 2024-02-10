Batı'dan gelen savaş mesajları! Rusya- Ukrayna ve Filistin savaşları 3. Dünya Savaşı'nın öncü sarsıntılar mı?

2022 yılında Ukrayna’daki savaşla sarsılan dünya, geçtiğimiz yıl Gazze’de başlayan ve hala süren büyük bir katliama tanıklık ediyor. Birçok kıtada süren siyasi istikrarsızlıkla birlikte, batı liderlerinden gelen "savaşa hazırlıklı olmalıyız" mesajları, "üçüncü dünya savaşı mı yaklaşıyor" sorusuna neden oldu. A Haber ekibi Rus uzmanlarla bir araya geldi. Batı'dan gelen "savaş" mesajlarını sordu. İşte Agşin Kişiyev'in özel haberinden detaylar…

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