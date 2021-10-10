Batı’da ’’Yalnızlaşan Avrupa’’ bunalımı

Avrupa kıtası, yüzlerce yıl boyunca kendini medeniyetin ve birliğin beşiği olarak tanımladı. Fakat yeni dönem Avrupa siyaseti, kıtadaki ülkelerin birer birer yalnızlaştığını gösteriyor. Başta Avrupa Birliğinin sözde değerleri olmak üzere pek çok şeye uzaklaşan Avrupa, "Birlik" anlayışını kaybediyor. Aşırı sağ, ırkçılık ve islamofobi gibi ilkel anlayışlara teslim oluyor. Peki, Avrupa nasıl bölünüyor?