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Batı’da ortalık karışacak! Macron Ukrayna'ya asker göndermekte kararlı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 11:13
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ukrayna'ya destek konusunda tepki çeken açıklamalarına devam ediyor. Macron bu kez Kiev'e asker gönderebileceklerini söyledi. Savunma Bakanı ise asker gönderme seçeneğinin gündemde olmadığını belirtti.
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