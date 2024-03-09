Batı’da ortalık karışacak! Macron Ukrayna'ya asker göndermekte kararlı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ukrayna'ya destek konusunda tepki çeken açıklamalarına devam ediyor. Macron bu kez Kiev'e asker gönderebileceklerini söyledi. Savunma Bakanı ise asker gönderme seçeneğinin gündemde olmadığını belirtti.

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