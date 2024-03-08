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Batı ve Rusya arasında yeni gerilim! Rusya'dan ABD’ye nota

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 16:23
Batı ve Rusya arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ve İngiltere, Rusya'daki vatandaşlarına 'terör saldırısı' uyarısı yaparken ABD'nin Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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