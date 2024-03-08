08 Mart 2024, Cuma
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Batı ve Rusya arasında yeni gerilim! Rusya'dan ABD’ye nota
Batı ve Rusya arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ve İngiltere, Rusya'daki vatandaşlarına 'terör saldırısı' uyarısı yaparken ABD'nin Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.