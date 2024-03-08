Batı ve Rusya arasında yeni gerilim! Rusya'dan ABD’ye nota

Batı ve Rusya arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ve İngiltere, Rusya'daki vatandaşlarına 'terör saldırısı' uyarısı yaparken ABD'nin Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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