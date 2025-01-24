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Batı Şeria’da en az 12 Filistinli katledildi! BM: israil’in ölümcül operasyonundan endişeliyiz

Batı Şeria'da en az 12 Filistinli katledildi! BM: israil'in ölümcül operasyonundan endişeliyiz

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.01.2025 16:42
İsrail ordusunun Cenin'de başlattığı geniş çaplı operasyon, yüzlerce Filistinlinin evlerini terk etmesine neden oldu. Birleşmiş Milletler, operasyon sırasında en az 12 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı, “Çok endişeliyiz” dedi. Peki bölgede son durum ne? Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar Kudüs'ten son durum anlattı.
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Batı Şeria’da en az 12 Filistinli katledildi! BM: israil’in ölümcül operasyonundan endişeliyiz
Batı Şeria’da en az 12 Filistinli katledildi!
Batı Şeria'da en az 12 Filistinli katledildi!
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