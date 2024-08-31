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Batı Şeria'da çatışma anları A Haber'de! Katil İsrail ordusu Filistinlileri hedef alıyor

Batı Şeria'da çatışma anları A Haber'de! Katil İsrail ordusu Filistinlileri hedef alıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 17:55
7 Ekim tarihinde Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak binlerce sivili katleden katil İsrail ordusu Batı Şeria'da da baskınlarına devam ediyor. Terör ordusu canlı yayında Filistinlileri hedef alırken, çatışma anları A Haber'de...
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