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Batı Şeria’da canlı yayında çatışma çıktı! Gazze'de katliam, Batı Şeria’da baskı

Batı Şeria’da canlı yayında çatışma çıktı! Gazze'de katliam, Batı Şeria’da baskı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 18:07
İsrail, tüm uluslararası tepkilere rağmen, Gazze’deki sivillere hem havadan hem de karadan saldırmaya devam ediyor. İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da baskınları ise sürüyor. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur ve İskender Demirel bölgeden son durumu aktarırken canlı yayına katılan Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ise yaşanan bu çatışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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