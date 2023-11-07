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Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskınlar sürüyor

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Giriş: 07.11.2023 15:46
İsrail bir aydır gazze'ye bomba yağdırıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Taha Hazar Kudüs detayları Kudüs'ten aktardı.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te baskınlar sürüyor
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskınlar sürüyor
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