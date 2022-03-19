Batı, Rusya’ya karşı Nobel’i de devreye soktu! Avrupa’da Zelenskiy Nobel alsın mektubu

Bir grup Avrupalı Siyasetçi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Ukrayna halkının Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilebilmesi için Nobel Komitesi'ne mektup yazdı. Çoğunluğu Hollandalılardan oluşan siyasetçiler, Nobel komitesine 2022 adaylarının yeniden değerlendirilmesi önerisinde bulundu.

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