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Batı medyası delilleri ile ifşa etti! Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan faka bastı

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Giriş: 20.06.2023 08:59
Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Ege'de uluslararası kuralları hiçe sayarak yaptığı göçmen zulmünde bu kez faka bastı. Batı medyası, 81 kaçak göçmenin öldüğü, yüzlercesinin kaybolduğu son faciada Yunanistan'ın tekneyi 7 saat boyunca bilerek ölüme terk ettiğini delilleriyle ortaya koydu.
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