20 Haziran 2023, Salı
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Batı medyası delilleri ile ifşa etti! Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan faka bastı
Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Ege'de uluslararası kuralları hiçe sayarak yaptığı göçmen zulmünde bu kez faka bastı. Batı medyası, 81 kaçak göçmenin öldüğü, yüzlercesinin kaybolduğu son faciada Yunanistan'ın tekneyi 7 saat boyunca bilerek ölüme terk ettiğini delilleriyle ortaya koydu.