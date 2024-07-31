Batı Haniye suikastına neden sessiz? ABD “dahil değiliz” dedi, adeta tehdit etti

Aylardır Gazze'de katliam yapan İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da suikast düzenledi. Haniye şehit oldu. Tüm Orta Doğu'yu savaşa sürükleyebilecek bu suikasta ise Avrupa'dan tek bir tepki gelmedi.

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