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Batı geri adım mı atıyor? Filistin'e artan destek batılı liderleri endişelendirdi

A Haber
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Giriş: 30.11.2023 13:07
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren İsrail katliamını destekleyen Batılı liderler, dünyada Filistin'e artan halk desteğinin ardından anketlerde birer birer çakılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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