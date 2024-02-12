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Batı basını doğruladı! İsrail savaş suçunu kabul etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 19:04
İngiltere merkezli BBC, İsrail'in işlediği savaş suçlarını videolar ile doğruladı. Filistinli esirlerin çıplak görüntülerinin yer aldığı uluslararası hukuka aykırı görüntüleri İsrail ordusu kabul etti. Videolar kısa süre sonra silindi.
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