Batı Afrika'da Fransa'ya tepki! Burkina Faso Fransız büyükelçiyi ülkesinden kovdu

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, Fransa Büyükelçisini "istenmeyen kişi" ilan ederek, ülkeyi terk etmesini istedi. Fransa'dan bu karara tepkiler var mı? Ayrıntılar A Haber muhabiri Ömer Aydın anlattı.

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