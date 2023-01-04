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Batı Afrika'da Fransa'ya tepki! Burkina Faso Fransız büyükelçiyi ülkesinden kovdu

A Haber
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Giriş: 04.01.2023 16:33
Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, Fransa Büyükelçisini "istenmeyen kişi" ilan ederek, ülkeyi terk etmesini istedi. Fransa'dan bu karara tepkiler var mı? Ayrıntılar A Haber muhabiri Ömer Aydın anlattı.
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