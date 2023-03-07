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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Putin ve Zelenskiy ile üçlü zirve planlarını ABD ve AB engellemeye çalışıyor

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Giriş: 07.03.2023 15:38
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, ABD ve AB ülkelerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında bir görüşme organize etmesine karşı çıktığını söyledi.
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