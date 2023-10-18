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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de Filistin için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu!

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Giriş: 18.10.2023 23:10
Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrası Başkan Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile 3 gün süreyle milli yas ilan edildi.
Türkiye’de 3 günlük milli yas ilanı
"Türkiye'de 3 günlük milli yas ilanı"
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