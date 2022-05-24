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Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında

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Giriş: 24.05.2022 11:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis hakkında yaptığı açıklamalar, Yunan basınında gündeme oturdu. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine aktardı.
Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında
Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında
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