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Başkan Erdoğan’ın liderliğine ABD’den övgüler! Beyaz Saray’dan Başkan Erdoğan’a “minnettarız” mesajı!

A Haber
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Giriş: 21.06.2023 12:24
Güncelleme:21.06.2023 12:26
Amerika Birleşik Devletleri, tahıl koridoru konusunda Türkiye'nin çabalarına destek verileceğini açıkladı. Ayrıca açıklamada, Başkan Erdoğan'ın tahıl koridoru konusundaki liderliğine de övgüler yağdı.
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