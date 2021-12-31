Başkan Erdoğan’ın 2021’deki diplomasi trafiği | Dünya 2021’de neleri konuştu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılını oldukça yoğun bir gündemle geçirdi. Önemli diplomatik temaslarda bulundu, dört kıtada 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. ABD'den Roma'ya, Katar'dan Soçi'ye farklı rotalarda önemli mesajlar verdi. A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, hem Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiğini hem de 2021 yılında dünyada yaşananları canlı yayında anlattı.

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