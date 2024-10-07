Başkan Erdoğan'dan Putin ile kritik temas!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Rusya liderini doğum günü vesilesiyle tebrik etti. Ayrıca iki lider Kazan'daki BRICS Zirvesi etkinlikleri sırasında ayrı bir görüşme konusunda anlaştılar. .