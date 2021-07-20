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Başkan Erdoğan’dan KKTC’ye tarihi müjde! Müjde Yunanistan’da nasıl yankılandı?

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Giriş: 20.07.2021 10:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyaretinde müjdeyi açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir cumhurbaşkanlığı külliyesi ve parlamento inşa edileceğini açıkladı. Peki Başkan Erdoğan'ın müjdesi Yunanistan'da nasıl yankılandı? Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.
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Müjde Yunanistan’da nasıl yankılandı?
Müjde Yunanistan’da nasıl yankılandı?
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