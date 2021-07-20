20 Temmuz 2021, Salı
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Başkan Erdoğan’dan KKTC’ye tarihi müjde! Müjde Yunanistan’da nasıl yankılandı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyaretinde müjdeyi açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir cumhurbaşkanlığı külliyesi ve parlamento inşa edileceğini açıkladı. Peki Başkan Erdoğan'ın müjdesi Yunanistan'da nasıl yankılandı? Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.