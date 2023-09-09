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Başkan Erdoğan'dan depremden etkilenen Fas halkına 'geçmiş olsun' mesajı

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Giriş: 09.09.2023 13:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketinden etkilenen Fas halkına 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
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