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Başkan Erdoğan'dan "boykot" mesajlı paylaşım! Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 22:14
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından İsrail'in boykot edilmesini destekleyen bir video klip paylaştı. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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