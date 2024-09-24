Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda ’’Ayşenur Ezgi Eygi’’ mesajı!

Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurulu'na 14. kez hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail askerleri tarafından başından vurularak katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin hukuki mücadelesine de değindi. Erdoğan, "Ayşenur Ezgi Eygi kızımızın kanının yerde kalmaması için her türlü hukuki mücadeleyi veriyoruz ve vereceğiz," dedi.

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