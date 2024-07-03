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Başkan Erdoğan'dan Astana'da peş peşe temaslar! Aliyev ve Şahbaz Şerif ile 3'lü zirve

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 18:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da Şanghay İş birliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Toplantı, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi. İşte o görüntüler...
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