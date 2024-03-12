Başkan Erdoğan- Zerdari görüşmesi! Pakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, ramazanın ikinci iftarını bugün AK Parti Genel Merkezi'nde Büyükelçiler ve MKYK üyeleri ile yapacak. Erdoğan öncesinde ise Pakistan Cumhurbaşkan Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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