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Başkan Erdoğan- Zerdari görüşmesi! Pakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 18:31
Başkan Erdoğan, ramazanın ikinci iftarını bugün AK Parti Genel Merkezi'nde Büyükelçiler ve MKYK üyeleri ile yapacak. Erdoğan öncesinde ise Pakistan Cumhurbaşkan Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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