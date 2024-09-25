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Başkan Erdoğan, Umaro Sissoco Embalo ile görüştü!

Başkan Erdoğan, Umaro Sissoco Embalo ile görüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 23:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile Türkevi’nde bir araya geldi.
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