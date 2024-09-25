Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York’taki Türkevi’nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN