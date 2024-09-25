25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile görüştü!

Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile görüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2024 22:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York’taki Türkevi’nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü!
Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü!
Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi!
Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi!
Bakanı Fidan, TDT Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı!
Bakanı Fidan, TDT Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı!
ABD’de Santa Maria Adliyesi’nde patlama!
ABD’de Santa Maria Adliyesi'nde patlama!
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü!
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü!
Dışişleri Bakanı Fidan Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü!
Dışişleri Bakanı Fidan Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü!
Lübnan’a yardım elini ilk uzatan Türkiye oldu!
Lübnan'a yardım elini ilk uzatan Türkiye oldu!
Erdoğan’ın dünya gündemine oturan BM konuşmaları!
Erdoğan'ın dünya gündemine oturan BM konuşmaları!
18 yıl sonra Hayfa Hizbullah tarafından vuruldu!
18 yıl sonra Hayfa Hizbullah tarafından vuruldu!
Tarihi BM konuşması dünya basınında
Tarihi BM konuşması dünya basınında
ABD-Rusya hattında tehlikeli yakınlaşma
ABD-Rusya hattında tehlikeli yakınlaşma
Uçan arabalar bu fuarda sergileniyor
Uçan arabalar bu fuarda sergileniyor
Daha Fazla Video Göster