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Başkan Erdoğan, Özbekistan’da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılacak

A Haber
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Giriş: 08.11.2023 10:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik İşbirliği zirvesinin 16. toplantısı için bugün Özbekistan'a gidiyor. Başkent Taşkent'teki toplantının detaylarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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