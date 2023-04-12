Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü: Togg hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, Togg aracını teslim alan Mirziyoyev'e hayırlı olsun temennisinde bulundu. Türk dünyası olarak bütünlük içerisinde hep birlikte çok daha ileri noktalara ulaşacaklarına inandığını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye-Özbekistan arasındaki güçlü işbirliğinin bu anlayışın temel sütunlarından biri olduğunu ifade etti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise Togg hediyesi için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sanayi alanında da sergilediği atılımın çok değerli olduğunu belirten Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Togg'un Türkiye ile birlikte Türk dünyasının başarısı olarak kayıtlara geçeceğini dile getirdi. İşte Mirziyoyev'in ilk Togg deneyimi...