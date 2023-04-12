12 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü: Togg hayırlı olsun

Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü: Togg hayırlı olsun

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2023 20:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, Togg aracını teslim alan Mirziyoyev'e hayırlı olsun temennisinde bulundu. Türk dünyası olarak bütünlük içerisinde hep birlikte çok daha ileri noktalara ulaşacaklarına inandığını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye-Özbekistan arasındaki güçlü işbirliğinin bu anlayışın temel sütunlarından biri olduğunu ifade etti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise Togg hediyesi için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sanayi alanında da sergilediği atılımın çok değerli olduğunu belirten Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Togg'un Türkiye ile birlikte Türk dünyasının başarısı olarak kayıtlara geçeceğini dile getirdi. İşte Mirziyoyev'in ilk Togg deneyimi...
Togg Özbekistan yollarında
Togg Özbekistan yollarında
Dünyanın ilk yapay zekalı spikeri
Dünyanın ilk yapay zekalı spikeri
ABD’de imama bıçaklı saldırı!
ABD'de imama bıçaklı saldırı!
ABD’de silahlı dehşet!
ABD'de silahlı dehşet!
İtalya’da 77 yılda 68 hükümet kuruldu
İtalya’da 77 yılda 68 hükümet kuruldu
Kiev’de iftar sofrası!
Kiev’de iftar sofrası!
3 katlı bina böyle devrildi
3 katlı bina böyle devrildi
İran’da yeniden toplu zehirlenme vakaları
İran’da yeniden toplu zehirlenme vakaları
Fransa’da patlamayla çöken binada yangın
Fransa'da patlamayla çöken binada yangın
Yunanistan’daki Kandilin ışıkları sönüyor!
Yunanistan'daki "Kandil"in ışıkları sönüyor!
İsrail’in devlet politakası haline gelen Aksa saldırıları
İsrail'in devlet politakası haline gelen Aksa saldırıları
Kraliyet ailesinin vergisiz Krallığı!
Kraliyet ailesinin vergisiz Krallığı!
Daha Fazla Video Göster