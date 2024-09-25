26 Eylül 2024, Perşembe
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Başkan Erdoğan New York’tan ayrıldı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM kapmasında ABD’deki temaslarını tamamladı ve New York’taki Türkevi'nden ayrılıyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’deki temasları an itibariyle tamamlandı, kendisi Türkevi’nden ayrıldı ve havalimanına geçecek. Bir değişiklik olmazsa Erdoğan yarın Türkiye saatiyle 10:00 sularında İstanbul’da olması planlanıyor. Programın son sekmesinde Metropolitan Sanat Müzesi’nde Joe Biden’ın verecek olduğu bir yemek vardı fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yemeğe katılmadan eşi Emine Erdoğan ile birlikte havalimanına doğru yola çıktı.” ifadelerini kullandı.