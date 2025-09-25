Başkan Erdoğan, New York’taki temaslarını tamamladı

25 Eylül 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 01:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de geldiği ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu marjında ikili temaslarda da bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Kanada Başbakanı Mark Carney ve çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Zirvesi'ne ve ABD Başkanı Donald Trump öncülüğündeki Gazze konulu konferansa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York temaslarını tamamlayarak Türkevi'nden ayrıldı.
