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Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor

A Haber
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Giriş: 18.12.2022 10:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2022 FİFA Dünya Kupası kapanış törenine katılmak üzere bugün Katar'a gidecek. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
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