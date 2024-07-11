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Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 01:00
Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için bulunduğu ABD’nin başkenti Washington’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. İki lider, Türkiye ile İtalya ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
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