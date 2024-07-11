Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü!

Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için bulunduğu ABD’nin başkenti Washington’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. İki lider, Türkiye ile İtalya ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

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