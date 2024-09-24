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Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kabul etti!

Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kabul etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 01:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York’taki Türkevi’nde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’la bir görüşme gerçekleştirdi.
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