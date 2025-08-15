Başkan Erdoğan Gazze için makale kaleme aldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire için kaleme aldığı “İnsanlığın Vicdanı Gazze’de Sınanıyor” başlıklı makalesinde dünyayı Gazze’deki vahşete karşı harekete geçmeye çağırdı. Erdoğan, “Tarih, kimlerin harekete geçtiğini ve kimlerin Gazze’deki zulme yüz çevirdiğini kayıt altına almaktadır. Gazze’nin kaybedecek zamanı yoktur” ifadelerini kullandı.

