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Başkan Erdoğan, BM zirvesi için New York'ta!

Başkan Erdoğan, BM zirvesi için New York'ta!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 18:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrinde. Başkan Erdoğan’ın ABD programının ayrıntılarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Akkuş Erdoğan’ın gündeminin yoğun olduğunu ifade ederken ilk Görüşmesini Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile olacağını belirtti.
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Başkan Erdoğan, BM zirvesi için New York’ta!
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