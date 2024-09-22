22 Eylül 2024, Pazar
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Başkan Erdoğan, BM zirvesi için New York'ta!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrinde. Başkan Erdoğan’ın ABD programının ayrıntılarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Akkuş Erdoğan’ın gündeminin yoğun olduğunu ifade ederken ilk Görüşmesini Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile olacağını belirtti.