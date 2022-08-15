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Başbakan canlı yayında arı yuttu

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Giriş: 15.08.2022 00:54
Kanada'nın Ontario eyaletinin Başbakanı Doug Ford, canlı yayında yanlışlıkla arı yuttu. Ford, yaşadığı talihsiz durumu, "Şu an karnımda vızıldıyor" diyerek geçiştirirken, o anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Başbakan canlı yayında arı yuttu
Başbakan canlı yayında arı yuttu
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