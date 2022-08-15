15 Ağustos 2022, Pazartesi
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Başbakan canlı yayında arı yuttu
Kanada'nın Ontario eyaletinin Başbakanı Doug Ford, canlı yayında yanlışlıkla arı yuttu. Ford, yaşadığı talihsiz durumu, "Şu an karnımda vızıldıyor" diyerek geçiştirirken, o anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.