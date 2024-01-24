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Barrera'dan yağmur altında Filistin'e destek

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Giriş: 24.01.2024 16:17
Gazze'ye verdiği destek nedeniyle çığlık 7 filminin kadrosundan çıkarılan Hollywood yıldızı Melissa Barrera yağmur altında Filistin'e destek gösterisine katıldı. Barrera İsrail lobisinin baskılarına rağmen "Özgür Filistin" sloganları attı.
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